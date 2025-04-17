Trump-Meloni görüşmesi: Ana gündem vergiler

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.



Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.



Ticaret öncelikleri arasında Avrupa'nın olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Herkes öncelik listemde değil." yanıtını verdi.



"ABD NEREDEYSE DÜNYADAKİ HER ÜLKE TARAFINDAN SOYULDU"



Japonya ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeleri hatırlatan Trump, İtalya ve Japonya gibi ülkelerle ticaret müzakerelerinde iyi bir noktaya geldiklerini söyledi. ABD'nin geçmişte ticaret politikalarında zayıf kaldığını vurgulayan Trump, "ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu, istismar edildi. Artık böyle bir şey olmayacak. Adil anlaşmalar yapacağız." dedi.



"TİCARETTE KAYBETTİK, ARTIK BÖYLE OLMAYACAK"



Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, Biden döneminde ticaret alanında büyük kayıplar yaşandığını öne sürdü. "Çin'e gümrük vergisi getirdik, yüz milyarlarca dolar kazandık. Ama sonra hileli bir seçimle bu kazanımlar kaybedildi" ifadelerini kullanan Trump, kendi yönetiminin ülkeyi yeniden ticarette güçlü bir konuma getirdiğini söyledi.



Trump, kısa vadede birçok ülke ile önemli anlaşmalar yapılacağının sinyalini vererek, "Herkes bizimle ticaret yapmak istiyor çünkü elimizde herkesin istediği şey var." dedi.



NATO VE SAVUNMA HARCAMALARI



NATO yükümlülükleri de gündeme getiren Trump, İtalya'nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İtalya'nın yüzde 2 hedefini yakalayacak olmasından memnunuz." dedi.



"KİMSE BİZİMLE REKABET EDEMEZ"



Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bazı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin sorulması üzerine bu gelişmelerden endişe duymadığını söyleyerek, "Hiç kimse bizimle rekabet edemez." ifadelerini kullandı.



"TRUMP'LA İŞBİRLİĞİ İÇİN BURADAYIM"



İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet etmek istiyorum." dedi.



Meloni, Avrupa ile ticaret anlaşmalarında daha şeffaf ve karşılıklı ihtiyaçların dikkate alınacağı bir yol izlenmesi gerektiğini belirterek, "Orta yolu bulmalıyız çünkü bu herkesin yararına olur. Beni Batı milliyetçisi olarak tanımlayanlar olabilir ama ben daha güçlü bir ortaklık arayışındayım." dedi.