Trump Midas sendromu yaşıyor. Beyaz Saray'ı altınla doldurmaya devam ediyor: "Yabancı liderler çıldırıyor"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ı altın süslemelerle donatmaya devam ediyor. Trump, her tarafına altın varaklar eklediği salonlara yeni altın süsler ekleyeceğini duyurdu. Trump, 24 ayar olduğunu savunduğu bu varakların yabancı liderleri "çıldırttığını" düşünüyor.
ABD Başkanı Trump, Kral Midas gibi dokunduğu herşeyi altına çevirmeye başladı.
Efsaneye göre Midas, dokunduğu herşeyin altın olmasına istemişti. Bu isteği daha sonra Midas'a büyük sorun yaşattı.
Trump'da şimdi Beyaz Saray'daki odalara "altın dokunuşlar" yaparak herşeyi altına çevirmeye çalışıyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Trump, dün Truth'daki sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yabancı liderleri "çıldırtmak" için yeni altın işlemelerini tanıttı. Trump paylaşımında şöyle dedi:
"Beyaz Saray'ın Oval Ofis ve Kabine Odası'nda kullanılan en yüksek kaliteli 24 Ayar altınlardan bazıları. Yabancı liderler ve herkes, kalite ve güzelliği görünce "çıldırıyor". Başarı ve görünüm açısından gelmiş geçmiş en iyi Oval Ofis."
OVAL OFİS'İ ALTINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Trump'ın son aylarda Oval Ofis ve Bayaz Saray'daki "altınlaştırma" çalışmaları hız kazanmış görünüyor.
Çoğu som 24 ayar altın olmayan bu süslemeler, altın renkli boyadan ibaret veya sadece altın kaplamalı. Ancak ABD Başkanı, bu objelerin 24 ayar olduğunu ileri sürüyor.
Trump'ın bu altın merakı önce binayı geçen gazetecilerin ilgisini çekti.
ŞÖMİNENİN ÜZERİ ALTINLA DOLDU
Trump'ın yönetimi sırasında önce Oval Ofis'teki şöminenin üzerindeki altın kupa ve vazoların sayısı katlanarak arttı. Ayrıca, artık üzerinde Trump'ın adı yazılı altın bardak altlıkları bile var.
Bu altınların veya altın görünümlü süslemelerin parasını kim ödüyor?
Beyaz Saray sözcüsü Fox News'e yaptığı açıklamada, "en yüksek kalitede" olan altının tamamının Trump tarafından bizzat ödendiğini söylemişti.
ABD Bakanları'nın ofis ve konut olarak kullandıkları binayı dekore etmek için yetkileri var. Trump, yardımlarla inşa edeceği bir balo salonu için de harekete geçti.
ESKİ BAŞKANLARDAN SONRA DİKKAT ÇEKİYOR
Trump'ın Beyaz Saray'ı "altınlaştırma" çalışmaları adım adım ilerliyor. ABD Başkanı, önce az miktarda altın süslemeyle işe başladı. Başkan, önce Oval Ofis'te sergilenen resim sayısını artırdı. Artık duvarları süsleyen neredeyse 20 eski başkan resmi bulunuyor.
Trump, altın süsleme çalışmalarına bir süre sonra hız verdi ve kullandığı odaların tavan, kapı pervazları ve şömine üstlerini altın rengi süslemelerle dolu. Salonlardaki kapı pervazlarının içindeki heykel melekler bile altın rengine boyandı veya altın rekli objeler yerleştirildi.
Selefi Joe Biden'ın duvarlarında sadece altı resim vardı. Barack Obama'nın ise sadece iki eski başkanın resmi vardı.
Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt'in burayı "altın çağın altın ofisi" olarak tanımlamaya başladı.
