Trump Mısır ziyaretinde liderler zirvesi planlıyor
ABD basını, Başkan Donald Trump'ın gelecek haftaki Mısır ziyaretinde aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin liderleriyle bir zirve planladığını bildirdi.
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yapmayı planladığı Mısır ziyaretinin bir liderler zirvesine dönüşeceği belirtildi.
ABD basınına göre, Trump ziyareti sırasında Gazze konulu bir liderler zirvesi planlıyor.
Axios'un bildirdiğine göre söz konusu zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor.
Habere göre zirvenin, Gazze için ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenmesi düşünülüyor.
- Etiketler :
- Mısır
- Trump Gazze Planı
- Gazze'de Ateşkes