Trump, muhtemel rakibi Harris ile canlı yayın münazarasını kabul etti

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, muhtemel rakibi Kamalas Harris ile canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.

Tartışma 4 Eylül'de gerçekleşecek.



Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak" ifadelerini kullandı.



Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu darbenin sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu çılgın Kamala ile değiştirmeye de hazırım" diye konuştu.



Biden ile mücadelede yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, şunları ekledi: "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."



Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

YETERLİ OYU ALDI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.

Harris, barajı geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum”dedi.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.

Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda gerçekleşecek.