Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi.



Donald Trump, Ortadoğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor.



Trump, temaslarının ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" diye konuştu.



Donald Trump, İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceğini söylemişti.

Trump, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim." demişti.