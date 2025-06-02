Trump, Musk’a yakın ismin adaylığını geri çekti: Demokratlara bağış yapmış

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, NASA’nın başına getirmek istediği Jared Isaacman’in adaylığını geri çekti. Aynı zamanda milyarder iş insanı Elon Musk’a da yakın bir isim olan Isaacman’in adaylığının Demokratlara yaptığı bağış sebebiyle geri çekildiği belirtildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Isaacman yaptığı bağışları öncesinde açıklamıştı ve Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın da bu durumdan haberi vardı.



“ISAACMAN, TRUMP’A BUNU BİZZAT SÖYLEMİŞTİ”



The New York Times gazetesinin haberine göre, milyarder girişimci Isaacman'in adaylığını geri çektiğini açıklayan Trump, eski adayının “önceki ilişkilerinin” gözden geçirildiği bilgisini verdi. Gazeteye göre, bu, Isaacman’in daha önce Demokratlara yaptığı bağışlara bir atıftı.



Öte yandan, söz konusu bağışlar, esasında yeni bir haber değildi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, Trump, danışmanları ile son günlerde yaptığı özel görüşmelerde Isaacman’in “katkıları” konusunda şaşkın olduğunu ve kendisine bu konuda bir şey söylenmediğini belirtti. Fakat hem kendisine hem de geçiş ekibine, 2024 yılının sonlarında söz konusu bağışlar hakkında bilgilendirme yapılmıştı.



Kaynaklardan biri, halihazırda Senato komitesi tarafından adaylığı onaylanan ve bu hafta nihai oylama için Senato’ya çıkması beklenen Isaacman’in bu bağışları 2024 yılındaki seçimden haftalar sonra Trump’a bizzat söylediğini anlattı.



MUSK’A SON GÜN HABER VERMİŞ



Konu hakkında yorum talebine cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan soruyu yanıtlamadan, “Başkan, kimi seçerse bu makamlara aday gösterme hakkına sahip ve herkesin özellikle de NASA başkanlığı gibi önemli bir görevde Trump yönetimi ile misyon açısından uyumlu olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Isaacman, aynı zamanda yakın zaman önce Trump hükümetindeki görevinden ayrılan dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a da yakın bir isim. Isaacman, daha önce iki kez Musk’ın SpaceX şirketi ile uzaya uçmuştu. İddiaya göre, Trump, Musk’a, görevindeki son gününde Isaacman’in adaylığını geri çekeceğini söyledi. Musk ve Trump’a yakın bazı isimlerin bu adaylığı kurtarmak için çalıştığı belirtildi.



Trump, Aralık 2024’te Isaacman’in adaylığını açıkladığında, kendisinin “başarılı bir iş lideri, hayırsever, pilot ve astronot” olduğunu söylemişti.