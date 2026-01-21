Trump nasıl zengin oluyor? Başkanlığının ilk yılında 1.4 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde, ilk yılını doldurdu. Göçmenlere baskıyı artıran Trump'a karşı çeşitli kentlerde protesto düzenlendi. New York'taki Trump karşıtlarının yürüyüşünde, Federal göçmenlik polisi ICE'ın lağvedilmesi talep edildi. Protestocular, ABD'nin sınır dışındaki askeri saldırılarına da karşı çıktılar.

Ayrıca ABD başkanının son bir yıldaki kazançları mercek altında. New York Times gazetesinin editoryal kurulu, Amerikan başkanının bu bir yılda servetini 1.4 milyar dolardan fazla büyüttüğünü öne sürdü.

Habere göre Trump ailesi, son bir yılda ülke dışında "Trump" adına verdiği lisanslarla en az 23 milyon dolar kazandı. Öyle ki Trump'ın şirketlerinden birinin Vietnam'da 1,5 milyar dolarlık bir golf sahası projesi için temel atıldı. Yaklaşık bir ay sonra da Trump, Vietnam'a gümrük tarifelerini düşürmeyi kabul etti.

KRİPTO PARALARDA 867 MİLYON DOLAR

Trump ailesinin, kendilerine ait çeşitli kripto paralar aracılığıyla en az 867 milyon dolar elde ettiği de belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir yatırım şirketi, geçen yıl Trump'ın bir şirketine 2 milyar dolar yatırma planını açıklamıştı. Trump'sa bundan iki hafta sonra bu ülkeye gelişmiş çiplere erişim kolaylığı sağladı.

Donald Trump ayrıca tazminat davalarıyla da medya şirketlerinden büyük paralar kazandı. Gazete, bazı davaların esastan haksız olduğu belirtiyor. Trump, 2024’teki seçimlerinde rakibi olan Kamala Harris’le yapılan bir röportajın “aldatıcı biçimde kurgulandığı” iddia etmişti. Haber kanalı CBS'in sahibi Paramount şirketi de Trump'a 16 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Üç hafta sonra da hükümetten şirketin Skydance ile 8 milyar dolarlık birleşmesine onay çıktı.