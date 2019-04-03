ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri NATO ile ilişkiler noktasında çok fazla mesafe katedildiğini belirtti.



NATO ülkelerine yönelik daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Trump üye ülkelerin NATO’ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti.



NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya'yı işaret eden Trump, Angela Merkel’in yeterince sorumluluk almadığını öne sürdü.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de NATO'ya olan güçlü bağlılığı ve sorunların çözümünde gösterdiği liderlikten dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti.