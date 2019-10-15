Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" açıklamasını yaptı.



Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, Avrupa'yı suçladı. Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler. Belki de Kürtler bizi dahil etmek için bir kısmını bırakıyordur" şeklinde konuştu.

Donald Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.