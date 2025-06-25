Trump NATO Zirvesi'nde konuştu: Çatışma yeniden başlayabilir

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti.



Zirvede yayınlanan deklarasyonda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda ayrıca "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun 2026 yılındaki zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.



NATO'nun en önemli maddesi olarak kabul edilen 5’nci madde, "Tarafların, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktır" olduğu anlamını taşıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’ye gelirken Air Force Once uçağında, ABD’nin 5’nci maddeye bağlı olup olmadığı konusundaki soruya, “Tanımınıza bağlı. 5’inci maddenin pek çok tanımı var. Öyle değil mi? Ben dost olmaya bağlıyım. Hayat kurtarmaya, yaşam ve güvenliğe bağlıyım. Size oraya gittiğimde kesim bir tanım vereceğim. Sadece bunu bir uçağın arka tarafında yapmak istemiyorum” demişti.