Trump NATO Zirvesi'nde konuştu: Çatışma yeniden başlayabilir
Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde yayınlanan deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" denildi. Bir sene sonra yapılacak NATO Zirvesi'nin de Türkiye'de düzenleneceği açıklandı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti.
Zirvede yayınlanan deklarasyonda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda ayrıca "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.
NATO'nun 2026 yılındaki zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.
NATO'nun en önemli maddesi olarak kabul edilen 5’nci madde, "Tarafların, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktır" olduğu anlamını taşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’ye gelirken Air Force Once uçağında, ABD’nin 5’nci maddeye bağlı olup olmadığı konusundaki soruya, “Tanımınıza bağlı. 5’inci maddenin pek çok tanımı var. Öyle değil mi? Ben dost olmaya bağlıyım. Hayat kurtarmaya, yaşam ve güvenliğe bağlıyım. Size oraya gittiğimde kesim bir tanım vereceğim. Sadece bunu bir uçağın arka tarafında yapmak istemiyorum” demişti.
18.00 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan şunları söyledi:
"Bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. Birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız hali hazırda önceki zirvelerin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üstüdür. İnovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız hayretinde yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.
Sadece savunma harcamalarını artırarak ittifakın etkinliğinin genişletilmesi mümkün değil. Bu minvalde ilk olarak müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerindeki ticari engellerinin kaldırılmasının ittifak belgelerine yansımasına öncelik ettik."
17.00- TRUMP: BELKİ ÇATIŞMA YAKINDA YENİDEN BAŞLAR
ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentindeki World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.
Trump yaptığı açıklama İran'a yönelik saldırının detaylarını paylaştı. Trump "Fordo tamamen yok edildi" diye konuştu. Trump "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesinin olmadığını" savundu.
Donald Trump "İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir" diye konuştu.
İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası sorulan Trump "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar" ifadelerini kullandı.
Trump İran yönetiminin "ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak için paraya ihtiyaçları olduğunu" da söyledi.
"Ben İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Günlük Savaş' olarak adlandırıyorum" diyen Trump "Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. İki tarafı da tanıyorum ikisi de yorgunlar. Vahşice savaştılar. Artık evlerine dönmekten mutlu olacaklar. Belki yakında yeniden başlayabilirler. Önemli bir işaret. Bildiğiniz gibi. İran az da olsa ateşkesi ihlal etti. İsrail’in 52 uçağı havadaydı. ‘Geri döndürmeniz lazım’ dedim. Hiçbir şey yapmadan geri döndürdüler. Savaşın nükleer tesisleri bombaladığımızda bittiğini düşünüyorum" dedi.
İran ile anlaşma imzalamanın gerekli olduğunu düşünmediğini söyleyen Trump, "Belki de imzalayabilirim. Onlarla önümüzdeki hafta konuşacağım" ifadelerini kullandı.
Trump, NATO bütçe hedefiyle ilgili "Yılda 1 trilyon dolardan fazla bir artış olacak” dedi.
Başkan Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını da söyledi.
16.45 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SCHOOF İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.
Erdoğan, ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Schoof ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile de bir araya geldi.
16.24 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini, Gazze’de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.
Avrupa’nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu ifade etti.
16.15 - TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO zirvesi çerçevezinde bir araya geldi.
Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Zelenski, "Trump görüşmesi önemliydi. Ateşkes ve gerçek barışı nasıl tesis edebileceğimizi, halkımızı nasıl koruyabileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.
15.40 - RUTTE: ANLAŞMA, SAVUNMADA KUANTUM SIÇRAMASI YARATACAK
NATO deklarasyonunun açıklanmasının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO anlaşması, kolektif savunmada bir 'kuantum sıçraması' yaratacak" dedi.
Basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'a hitabında "Baba" gibi ifadeler kullanmasının ve kendisine yönelik övgülerde bulunmasının kendisini zayıf gösterip göstermediği sorusuna yanıt veren NATO Genel Sekreteri, "Trump sizce de övgüyü hak etmiyor mu?" diyerek Trump'ın İsrail-İran savaşını bitirmesinin de övgüyü hak ettiğini söyledi. Rutte, "İran, nükleer silahlara sahip olamaz" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri, Trump'ın kendilerini yatırım yapmak için zorladığını da sözlerine ekledi. Rutte, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının da hukuka uygun olduğunu savundu.
"ABD, 60-70 YILDIR EŞİT YÜK PAYLAŞIMI TALEBİNDE BULUNUYOR"
Savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması konusunda anlaşmaya varılmasının Trump'ın talepleriyle ilgisine dair soruya da yanıt veren NATO Genel Sekreteri, Trump'ın yüzde 5 konusunda uzun süredir talepte bulunduğunu söyledi. ABD’nin adil yük paylaşımı talepleri olduğunu hatırlatan Rutte, ABD’nin 60-70 yıldır bu yük paylaşımının eşitlenmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.
Rutte, ABD'nin İran'a saldırı düzenlediği mühimmatın sadece ABD'de olduğunu belirterek, "Tarih sizi bu şekilde harekete geçecek duruma getiriyor" dedi, Trump'a yönelik övgülerinin arkasında durdu. Rutte, Trump'ın ABD'nin NATO'ya bağlılığını net şekilde ifade ettiğini de sözlerine ekledi.
"PUTİN HEM KISA HEM UZUN VADEDE BİR TEHDİT"
Trump'ın öngörülemez biri olduğu ifade edilerek sorulan ABD Başkanı ile nasıl birlikte çalışabildikleri sorusuna yanıt veren Rutte, Trump'ın İsrail-İran savaşı konusunda kendisinden beklenen liderliği gösterdiğine işaret etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem kısa hem uzun vadede bir tehdit olduğunu söyleyerek, "NATO zirvesinden alınan sonuç Putin'i hiç memnun etmemiştir, etmemeli de." ifadelerini kullandı.
15.30 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin marjında Almanya Cumhurbaşkanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Merz, "Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Almanya ile yakın iş birliği halinde olduğunu, yeni dönemde de ilişkileri geliştirilmeye devam edeceklerine inandığını, iki dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Almanya’nın ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu, benzer bir yaklaşımın Avrupa Birliği tarafından da beklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sona ermesi için gayretlerini sürdürdüğünü, İsrail ile İran arasında sağlanan sükûnetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini, Gazze’de insani krizin derinleştiğini buna bir çözüm bulunması gerektiğini, Suriye’de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu ifade etti.
15.15 - NATO ZİRVESİ DEKLARASYONU AÇIKLANDI
Zirvenin ikinci gününde açıklanan NATO Zirvesi Deklarasyonu'nda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi. Deklarasyonda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Müttefikler özellikle Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ve terörizmin sürekli tehdidi olmak üzere derin güvenlik sorunları görüyor.
Müttefikler transatlantik savunma endüstriyel işbirliğinin süratle genişletilmesinde anlaştı.
Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını teyit etti.
NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlama için daimi egemen taahütlerini yeniden teyit etti.
Plan kapsamındaki ilermele ve haracama durumu 2029 yılında gözden geçirilecek."
2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE
Zirve deklarasyonunda ayrıca 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.
15.05 - ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI'YLA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.
Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer'ı kabulünde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze’de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye’ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.
12.20 - AÇILIŞ KONUŞMALARI YAPILDI
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma harcamalarının artırılması konusunda oynadığı rolü övdü.
Bugün yapılacak oturumda Rusya-Ukrayna savaşının da gündemde olacağını belirten Rutte'nin ardından Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un açılış konuşmasına geçildi. Bunun Hollanda'da yapılan ilk NATO zirvesi olduğuna işaret eden Schoof, "Kollektif savunmamızda tarihte görülmemiş bir artış gerçekleştirilecektir" dedi. Ukrayna savaşıyla birlikte barışın kıymetinin bilinmesi algısının oluştuğunu belirten Hollanda Başbakanı, "Barışın bir bedeli var" diye konuştu.
12.10 - AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan, fotoğrafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un arasında yer aldı.
Aile fotoğrafının ardından salona geçildi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ayaküstü sohbet ettiği anlar kameralara yanısıdı. Erdoğan, oturumun yapıldığı salonda ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de sohbet etti.
11.25 - RUTTE VE TRUMP'TAN ORTAK AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ikinci gününde ortak basın toplantısı düzenledi.
İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi. Ufak bir ihlalin de olduğunu ama İsrail uçaklarının geri gittiğini belirten Trump, ateşkesin harika gittiğini yineledi.
ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili olarak, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi" ifadesini kullandı. Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.
İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi.
Ateşkesin İran için de büyük bir zafer olduğunu, ellerinde petrollerinin olduğunu ve akıllı insanlarının bulunduğunu belirten Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da kendisiyle gurur duymalı... Ama (İran'ın) bomba falan yapacağı yok uzun süre boyunca" diye konuştu.
Trump, nükleer tesislerin yok edilmemiş olması halinde hiç kimsenin ateşkesi kabul etmeyeceğini, İran'ın 7 gün öncesine göre çok geride olduğunu, İran'ın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini belirtti.
ABD Başkanı, açıklamasında, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da atom bombası attığı iki kente atıfla, "Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey, bu darbe oldu" dedi.
İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya "Elbette" yanıtını veren Trump, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu" dedi.
TRUMP'TAN NYT VE CNN'E: PİSLİKLER, GERİ ZEKALILAR...
Trump, ABD basınına yansıyan haberlerde ABD'nin İran'a saldırılarının nükleer tesislere büyük bir hasar vermediğinin ifade edilmesine ilişkin olarak da basın kuruluşlarını hedef almayı sürdürdü.
ABD Başkanı, "The New York Times (NYT) pisliktir, bunlar kötü insanlar" diye konuştu, CNN'deki gazeteciler için de "geri zekalılar" sözlerini kullandı.
Basına yansıyan ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) dayandırılan raporda, ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğü belirtilmişti. İran'ın nükleer tesislerine dair istihbaratın doğru olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, istihbaratın neticesiz olduğunu savundu. ABD Başkanı, "İstihbarat bilmediğimizi söylüyor. Çok ciddi olabilir. İstihbarat buna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da toplantı sırasında söz alarak, ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesisini "haritada dahi bulamadıklarını" belirterek, "Her şey gitmişti. Silinip gitmişti" açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "yalancılıkla" suçlamıştı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki göstermişti. ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu" değerlendirmesinde bulunmuştu.
"İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor" ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçlamıştı.
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