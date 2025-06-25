Trump, NATO Zirvesi'nde konuştu: İsrail-İran ateşkesi harika gidiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ikinci gününde ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi. Ufak bir ihlalin de olduğunu ama İsrail uçaklarının geri gittiğini belirten Trump, ateşkesin harika gittiğini yineledi.

İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi.

Ateşkesin İran için de büyük bir zafer olduğunu, ellerinde petrollerinin olduğunu ve akıllı insanlarının bulunduğunu belirten Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da kendisiyle gurur duymalı... Ama (İran'ın) bomba falan yapacağı yok uzun süre boyunca" diye konuştu.

Trump, nükleer tesislerin yok edilmemiş olması halinde hiç kimsenin ateşkesi kabul etmeyeceğini, İran'ın 7 gün öncesine göre çok geride olduğunu, İran'ın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini belirtti.

ABD Başkanı, açıklamasında, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da atom bombası attığı iki kente atıfla, "Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey, bu darbe oldu" dedi.

İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya "Elbette" yanıtını veren Trump, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu" dedi.

TRUMP'TAN NYT VE CNN'E: PİSLİKLER, GERİ ZEKALILAR...

Trump, ABD basınına yansıyan haberlerde ABD'nin İran'a saldırılarının nükleer tesislere büyük bir hasar vermediğinin ifade edilmesine ilişkin olarak da basın kuruluşlarını hedef almayı sürdürdü.

ABD Başkanı, "The New York Times (NYT) pisliktir, bunlar kötü insanlar" diye konuştu, CNN'deki gazeteciler için de "geri zekalılar" sözlerini kullandı.

Basına yansıyan ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) dayandırılan raporda, ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğü belirtilmişti. İran'ın nükleer tesislerine dair istihbaratın doğru olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, istihbaratın neticesiz olduğunu savundu. ABD Başkanı, "İstihbarat bilmediğimizi söylüyor. Çok ciddi olabilir. İstihbarat buna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da toplantı sırasında söz alarak, ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesisini "haritada dahi bulamadıklarını" belirterek, "Her şey gitmişti. Silinip gitmişti" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "yalancılıkla" suçlamıştı.



Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki göstermişti. ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu" değerlendirmesinde bulunmuştu.



"İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor" ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçlamıştı.