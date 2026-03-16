Trump NATO'yu tehdit etti: Çok kötü bir gelecek bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü haftasına giren İran Savaşı için İngiliz Financial Times gazetesine konuştu.

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin devam etmesi için NATO müttefiklerinin desteğini beklediğini söyledi. Körfez petrollerine Avrupa ülkelerinin bağımlılığının daha yüksek olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için müttefiklerin yardım sağlamasının "yerinde olacağını" ifade etti.

"YANIMIZDA OLMUYORLAR"

Ayrıca Çin'e yapması planlanan ziyareti de iptal edebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Beklediği yardımın gelmeme olasılığı" sorulduğunda ise "Daha önce de söyledim, biz her zaman müttefiklerimizin yanında olduk ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar, şimdi de yapacaklarından emin değilim. Eğer Avrupa ve diğer müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor." dedi.

"AVRUPA'NIN DAHA FAZLA MAYIN TEMİZLEME GEMİSİ VAR"

Gazetenin, müttefiklerden nasıl bir yardım beklediğine dair sorusunu ise "Ne gerekirse, Avrupa'nın ABD'den daha fazla mayın temizleme gemisi var, göndermeli" diye yanıtladı. Avrupalılardan asker desteği de beklediğini de dile getiren Trump, Hürmüz Boğazı için diğer ülkelerle görüştüklerini de ifade etti.

Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise İran'ın ateşkes talep ettiği iddiasını yineledi: "İran'ın füze altyapısını hedef alıyoruz. İran çok ciddi şekilde anlaşmak istiyor. Ama hazır olduklarını sanmıyorum."

TAHLİYE AYLAR SÜREBİLİR

Daha önce Hürmüz'de savaş gemilerinin petrol tankerlerine eşlik etmesinden söz eden Trump, karaya asker çıkarma ihtimalini de göz ardı etmiyor. Savaş gemilerinin eşliğinde boğazdan geçilse bile savaşın başından beri bölgede mahsur kalan 600'dan fazla tankerin tahliyesinin aylar süreceği belirtiliyor.

Tankerlerin boğazdan geçmesi için hem gemi sahiplerinin hem sigorta şirketlerinin güvenlik konusunda ikna olması gerekiyor. İran tehdidini tamamen ortadan kaldırmak yerine azaltmanın bunun için yeterli olmayabileceği belirtiliyor.