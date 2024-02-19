Trump, Navalni sessizliğini bozdu: Putin'i suçlamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i övdüğü için eleştirilere maruz kalmıştı.



Rus muhalefet lideri ve Putin'in bir numaralı rakibi Aleksey Nalavni'nin kaldığı cezaevinde ölmesinin ardından eski ABD başkanı Trump ilk yorumunu yaptı.



Trump, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide ölümü kendi siyasi sorunlarına bağlayarak, "Aleksey Navalni'nin ani ölümü, ülkemizde olup bitenler hakkında beni giderek daha fazla bilinçlendirdi" diye yazdı.



Eski ABD lideri bu açıklamalarla durmadı ve, "Bu, çarpık ve radikal sol politikacıların, savcıların ve yargıçların bizi yıkıma giden bir yola sürüklediği yavaş ve istikrarlı bir ilerlemedir. Açık sınırlar, hileli seçimler ve adaletsiz mahkeme kararları AMERİKA'YI YOK EDİYOR. BİZ GERİLEMEDEKİ BİR ÜLKEYİZ, BAŞARISIZ BİR ULUSUZ! MAGA2024" ifadeleriyle ateş püskürdü.



Başkan Joe Biden, Rus muhalif liderin ölümünden doğrudan Putin'i sorumlu tutmuştu. Biden açık bir şekilde, "Navalni'nin ölümünden Putin sorumludur" demişti.



Kasım seçimlerinde Biden'a meydan okuyan Trump, bugüne kadar sessizliğini korumuştu.



Trump, 2017-2021 Beyaz Saray görev süresi boyunca Putin'e hayranlığını dile getirdi.



Geçen hafta ABD'nin savunmaya yeterince harcama yapmayan NATO müttefiklerini olası bir Rus işgalinden koruyamayacağını öne sürmüştü.



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