Trump NBA final maçında yuhalandı

Ev sahibi Knicks ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma öncesinde milli marş çalınırken Trump'ın salondaki locasında görüntüsü dev ekrana yansıtıldı. Bu sırada salonda yüksek sesli yuhalamalar duyuldu.

Dev ekranın odağı daha sonra Knicks'in yıldız oyuncusu Jalen Brunson'a çevrilince yuhalamaların yerini alkışlar aldı.

Trump'ın maça katılması nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, biletli taraftarların salona giriş için iki saatten fazla beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Başkanın konvoyu Manhattan'da ilerlerken güzergah üzerinde "Burada seni kimse istemiyor" ve "Trump gitmeli" yazılı pankartlar taşındı. Bazı göstericiler ayrıca "Azledin, suçlu bulun, görevden alın" ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.

Konvoy Madison Square Garden'a ulaştığında yol kenarında bekleyen bazı kişiler yuhalama sesleri yükseltirken, bazıları ise ABD bayrakları sallayarak destek verdi.

Trump'a locada torunu Kai Trump, damadı Jared Kushner ve bazı üst düzey yönetim yetkilileri eşlik etti. New York 'un Queens bölgesinde doğan Trump, Demokratların güçlü olduğu kentte uzun süredir düşük popülerliğe sahip. 2024 başkanlık seçimlerinde kentte kullanılan yaklaşık 666 bin oyun 534 binini Demokrat aday Kamala Harris alırken, Trump 114 binin altında oyda kaldı.