Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı oldu
Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki rekabet Trump'ın seçilmesiyle sona erdi. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak?
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı. ABD'nin yeni Başkanı olan Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.
TRUMP GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.
Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.
Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Abd
- Kamala Harris