Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı oldu

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277, Harris 224 delege kazandı. ABD'nin yeni Başkanı olan Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.



TRUMP GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.



Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.



Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

