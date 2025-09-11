Trump-Netanyahu denkleminde Katar çatlağı: "Sabrı tükenebilir"

Dört aydan kısa bir süre önce, ABD Başkanı Donald Trump Katar Emiri ile bir araya gelmiş ve ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük üssüne ev sahipliği yapan Körfez ülkesiyle kapsamlı bir savunma anlaşması imzalamıştı.

AFP'nin haberine göre, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerine yönelik düzenlediği saldırı, bu ilişkiye darbe vurdu.

Saldırı Trump’ı öfkelendirirken, Doha’dan ve Batılı müttefiklerden sert tepkiler geldi.



TRUMP'TAN SALDIRIYA SERT TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun emriyle gerçekleştirilen ve Hamas’ın siyasi ofislerini hedef alan saldırıda, bir Katarlı güvenlik görevlisi ile beş kişi hayatını kaybetti. Hamas liderleri ise saldırıda zarar görmedi.

Trump, İsrail saldırısının “her yönüyle kendisini çok mutsuz ettiğini” söyledi.

Analistler ve ABD’li yetkililere göre bu öfke, Trump’ın İsrail’e yönelik temel yaklaşımını değiştirmeyecek. Aksine, saldırılar Trump–Netanyahu ilişkilerinin soğuk hesaplara dayandığını bir kez daha ortaya koyuyor.

"TRUMP'IN SABRI TÜKENEBİLİR"

Bazı analistler, Netanyahu’nun Washington’ı sürprizlerle karşılamaya devam etmesi halinde Trump’ın sabrını tüketebileceğini söylüyor.

Bunun pratikteki yansıması, İsrail’in Gazze’deki işgaline verilen siyasi desteğin çekilmesi olabilir.

Yine de İsrail’in eski Washington Büyükelçisi Michael Oren, Trump ile Netanyahu arasında bir kopuş beklemiyor.

AFP'ye konuşan Oren, “Trump gücü ve savaşları sona erdirecek anlaşmaları takdir ediyor. Netanyahu bu iki noktadan ilerlemeye devam ederse ilişkide sorun çıkmaz” dedi.

İKİ İSMİN DALGALI GİDEN ORTAKLIĞI

Trump–Netanyahu ortaklığı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Saldırılardan bu yana sıcak-soğuk gidip geliyor,” ifadesini kullandı.

Mayıs ayında Trump, başkanlık dönemindeki ilk büyük yurt dışı gezisinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. İsrail’i ise pas geçti.

Bu adım birçok analist tarafından “küçük düşürücü” bir jest olarak yorumlandı.