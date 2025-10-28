Trump, Netanyahu'nun saldırı emrini savundu: İsrail Gazze'yi bombaladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye saldırı talimatı verdi. İsrail'in saldırı kararına destek veren ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter" dedi. Hamas ise ateşkese bağlı olduğunu açıkladı.
İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye yeniden saldırdı.
Saldırı, Hamas'ın Refah'ta İsrailli askerlerine ateş açtığı iddiasının ardından geldi. Saldırıda bir İsrail askeri öldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.
Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'ye bombardıman başlattı. Saldırılarda 24'ü çocuk olmak üzere en az 63 kişi hayatını kaybetti.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DESTEK
Saldıların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in karşılık verme hakkı olduğunu söylerken, "Hamas bir İsrail askerini öldürdü, İsrailliler de karşılık verdi. Böyle bir şey olduğunda karşılık verilmelidir" dedi.
ABD başkanı ayrıca Hamas'ın, "Ortadoğu anlaşmasının küçük bir parçası" olduğunu söyledi ve "Hamas gerekeni yapmazsa yok edilecek" diye ekledi.
2 REHİNE CENAZESİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Diğer yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli iki rehinenin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığını açıkladı.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, rehinelerin isimleri Amiram Cooper ve Saher Baruch olarak duyuruldu.
HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ
Hamas, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.
Ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Hamas, Refah'ta İsrail güçlerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgileri olmadığını açıkladı.
ABD: GAZZE'DE ATEŞKES SÜRÜYOR
İsrail medyası, İsrail'in Gazze'deki kontrolünü ABD ile koordineli olarak ateşkes anlaşmasında belirlenen sarı hattın ötesine taşımaya karar verdiğini yazdı.
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarına yönelik Beyaz Saray yönetimine bilgi verdiği belirtildi.
İsrail'in saldırıları sürerken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de ateşkesin sürdüğünü açıkladı. Vance, "Hamas veya Gazze'deki başka bir grup, İsrail askerlerine saldırdı. ABD, İsrail'in yanıt vermesini bekliyor" dedi.
İSRAİL'İN YANLIŞ CENAZE İDDİASI
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, rehine ve tutuklu cenazelerinin teslim edilmesine yönelik girişimler sürüyor. Ancak Gazze’deki yıkım nedeniyle cenazelerin bulunup teslim edilmesi hiç kolay değil.
Kızılhaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilenin, daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunun üzerine kabinesini topladı.
Hamas ise cesetleri bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" denildi.
İsrail'de ise Hamas’ın rehine naaşlarını bir “pazarlık kozu” olarak kullandığı iddiası dile getiriliyor.
İSRAİL BEŞ FARKLI SEÇENEK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
İsrail'in Hamas’ın rehinelerin cenazelerini iade etmeme ihtimaline karşı beş farklı seçenek üzerinde çalıştığı iddialar arasında.
Jerusalem Post gazetesine göre bu seçenekler; kontrol edilen alanın genişletilmesi, askeri tırmanış, rehinelerin naaşlarını geri alma operasyonları, diplomatik baskı ve mevcut anlaşmaların sona erdirilmesi olarak sıralanıyor.
İlk seçenek, İsrail’in Gazze'de kontrol ettiği bölgeleri genişletmek için operasyonlar başlatmasını içeriyor.
İkinci seçenek ise Hamas komutanlarını hedef alacak olası saldırılarla gerilimin tırmandırılması.
Gazeteye göre, rehinelerin cenazelerinin geri alınması için İsrail istihbaratının kullanılması; havadan ve karadan operasyon düzenlenmesi de seçenekler arasında. Ancak böyle bir operasyonun İsrail askerleri için yüksek risk taşıyabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
İsrail'in, ABD'yi devreye sokarak diplomatik baskı uygulamayı tercih edebileceği de iddialar arasında.
Gazeteye göre İsrail'in son seçeneğiyse, Hamas ile varılan anlaşmayı iptal etmek. Bu seçeneğin şu anda tercih edilir olarak görülmese de yine de masada olduğu belirtiliyor.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASINDA SON DURUM
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.
Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze’de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.
Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.
İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.