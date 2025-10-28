Trump, Netanyahu'nun saldırı emrini savundu: İsrail Gazze'yi bombaladı

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye yeniden saldırdı.

Saldırı, Hamas'ın Refah'ta İsrailli askerlerine ateş açtığı iddiasının ardından geldi. Saldırıda bir İsrail askeri öldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'ye bombardıman başlattı. Saldırılarda 24'ü çocuk olmak üzere en az 63 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA DESTEK

Saldıların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in karşılık verme hakkı olduğunu söylerken, "Hamas bir İsrail askerini öldürdü, İsrailliler de karşılık verdi. Böyle bir şey olduğunda karşılık verilmelidir" dedi.

ABD başkanı ayrıca Hamas'ın, "Ortadoğu anlaşmasının küçük bir parçası" olduğunu söyledi ve "Hamas gerekeni yapmazsa yok edilecek" diye ekledi.

2 REHİNE CENAZESİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Diğer yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli iki rehinenin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığını açıkladı.



Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, rehinelerin isimleri Amiram Cooper ve Saher Baruch olarak duyuruldu.

HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.



Ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Hamas, Refah'ta İsrail güçlerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgileri olmadığını açıkladı.



ABD: GAZZE'DE ATEŞKES SÜRÜYOR

İsrail medyası, İsrail'in Gazze'deki kontrolünü ABD ile koordineli olarak ateşkes anlaşmasında belirlenen sarı hattın ötesine taşımaya karar verdiğini yazdı.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarına yönelik Beyaz Saray yönetimine bilgi verdiği belirtildi.



İsrail'in saldırıları sürerken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de ateşkesin sürdüğünü açıkladı. Vance, "Hamas veya Gazze'deki başka bir grup, İsrail askerlerine saldırdı. ABD, İsrail'in yanıt vermesini bekliyor" dedi.

İSRAİL'İN YANLIŞ CENAZE İDDİASI



İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, rehine ve tutuklu cenazelerinin teslim edilmesine yönelik girişimler sürüyor. Ancak Gazze’deki yıkım nedeniyle cenazelerin bulunup teslim edilmesi hiç kolay değil.



Kızılhaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilenin, daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunun üzerine kabinesini topladı.



Hamas ise cesetleri bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" denildi.



İsrail'de ise Hamas’ın rehine naaşlarını bir “pazarlık kozu” olarak kullandığı iddiası dile getiriliyor.