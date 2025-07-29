Trump, Netanyahu'yla görüştü: Gazze'deki durumu düzeltmeye çalışıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gazze'deki açlık kriziyle ilgili “durumu düzeltmeye çalıştığını” söyledi.

Bu açıklama, Trump'ın İskoçya ziyaretini Aberdeen'deki kulübünde ikinci 18 delikli golf sahasını açarak tamamladığı sırada bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt olarak geldi.

Trump ayrıca, "İsrail Hamas'ın para veya gıda çalmasını istemiyor. Netanyahu gıda dağıtımının düzgün yapıldığından emin olmak istiyor" açıklamasında bulundu.

Trump, bir gün önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Turnberry’deki golf tesisinde yaptığı görüşme sırasında, Gazze Şeridi’nde “gerçek bir açlık yaşandığını” kabul etmiş ve bu sözleriyle Netanyahu'dan ayrışmıştı.

RUSYA MESAJI

Salı günü Washington'a dönüş yolunda gazetecilere konuşan Trump, ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese yanaşmaması durumunda, 10 gün içinde yeni yaptırımlar uygulayacağı yönündeki tehdidini yineledi.