Trump, Netanyahu'yu azarladı iddiası: Beyaz Saray sessiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'de açlık olmadığı" yönündeki iddialarını, 28 Temmuz'daki İskoçya ziyareti sırasında yalanladı.

Amerikan televizyon kanalı NBC News'in iddiasına göre, Trump'ın açıklamalarının ardından Netanyahu telefon görüşmesi talebinde bulundu. İkilinin saatler sonra görüştüğü öne sürüldü.

Görüşmede Netanyahu, Gazze'deki açlık haberlerinin Hamas'ın uydurması olduğunu savundu. NBC'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump daha sonra Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladı. Trump, Gazze'deki açlığın "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söyledi. Tel Aviv yönetimi iddiayı yalanlarken, Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.