Trump Netanyahu'yu sinkaflı uyardı ve ekledi  "Anlaşmayı bozarsan seni mahvederim"

İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varmasının ardından, İsrail meclisinden Filistin ile ilgili tepki çekecek bir hamle geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak işgalini öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.



İsrail meclisi Knesset'te Binyamin Netanyahu'nun Başbakanlığı'ndaki İsrail hükümetini işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına çağıracak olan oylamanın yasal bağlayıcılığı olmamasına karşın büyük bir sembolik öneme sahip olduğu biliniyor.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın destek verdiği bildiriyi Knesset tatile girmeden oylamak için genel kurul gündemine aldığı kaydedildi.



TRUMP NETAHYAHU'YU KÜFÜRLÜ UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak" dedi. The Times Of Israel'de yer alan habere göre, Trump yönetimindeki yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine sert eleştirilerde bulundu.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ülkeyi ziyareti sırasında, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın bazı kısımlarını işgal etmeyi öngören yasa tasarısını ilerletmesinin ardından bu karara sert tepki gösterdi.

Trump, çarşamba günü Knesset'in iki yasa tasarısı üzerinde oylama yapmasından bu yana konuyla ilgili ilk yorumunu yaparken Beyaz Saray'da gazetecilere, "Batı Şeria için endişelenmeyin." dedi ve "Endişelenmeyin." diye tekrarladı. Trump, "İsrail çok iyi durumda. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaklar." diye konuştu.

Trump'ın geçen ay İsrail'in tartışmalı bir adım atmasına izin vermeyeceği yönündeki sözüne rağmen, işgal planı kabul edildi.

Trump yönetiminden bir yetkili, dün The Times of Israel'e verdiği demeçte, kimliğinin açıklanmaması kaydıyla, "İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz." dedi. Netanyahu, yönetimi sırasında Biden ile sık sık tartışmış ve zaman zaman iç siyasi çıkar sağlamak için onunla anlaşmazlık çıkarmakla suçlanmıştı.



İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkilinin Biden'la karşılaştırma yapma kararı, 2010 yılında Obama yönetimi döneminde, İçişleri Bakanlığı'nın dönemin başkan yardımcısı Biden'ın Kudüs'te bulunduğu dönemde Doğu Kudüs'teki bir Yahudi mahallesine 1.600 konut inşa edileceğini açıklamasıyla yaşanan bir başka ABD-İsrail anlaşmazlığını da hatırlatıyor.

Channel 12'nin haberine göre, bir başka ABD'li yetkili de dün yaptığı açıklamada, İsrail lideri Netanyahu'nun Gazze ateşkesini ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını tehlikeye atması halinde Trump'ın Netanyahu'yu "sinkaf edeceği" konusunda uyardı.

"TRUMP ONU MAHVEDECEK"



Yetkilinin, gazetenin muhabiri Barak Ravid'e verdiği demeçte, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Devam ederse Gazze anlaşmasını mahvedecek. Anlaşmayı mahvederse de Donald Trump onu mahvedecek." dediği bildirildi.

İSRAİL DAHA ÖNCEDE DE BENZER KARAR ALDI

Batı Şeria bölgesinin ilhakını öngören bir tasarı, 23 Temmuz 2025 tarihinde de İsrail meclisindeki milletvekillerinin oylamasına sunuldu. Oylamada 120 sandalyeli meclisteki 71 milletvekilinin "evet", 13’ünün ise "hayır" oyu kullanması ile karar kabul edildilmişti.



Oturumdaki Arap partileri ve sol eğilimli Demokrat milletvekilleri "hayır" oyu kullanırken, muhalefetteki Yesh Atid ve Mavi Beyaz partileri oy kullanmadı. Geçtiğimiz haftalarda koalisyondan çekildiğini belirten Ultra-Ortodoks Şas Partisi ise oturumda hükümet yanlısı tavrını koruyarak, "evet" oyu kullandı.



Söz konusu tasarıda, "Batı Şeria’nın İsrail devletinin ayrılamaz bir parçası olduğu" ve "İsrail devletinin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda doğal, tarihi ve yasal haklarının olduğu" iddia ediliyor.



Meclisin aldığı karar yasa niteliği taşımıyor ancak uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakı için hükümete çağrı yapıyordu.