Trump New York Başsavcısı James'e ifade vermeyi reddetti

ABD'nin eski başkanı Başkanı Donald Trump, ABD anayasasının Beşinci Ek Maddesi'nden doğan susma hakkını kullandığını ve iş anlaşmalarıyla ilgili uzun süredir devam eden New York'taki sivil soruşturma kapsamında soruları yanıtlamayacağını söyledi.



Trump, öğle saatlerinde New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine vardı, ancak bir saatten fazla bir süre sonra, ABD Anayasası uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamındaki soruları yanıtlamayı reddettiğini belirten bir bildiri gönderdi.



Trump'ın ifade sırasında söylediği her şeyin bir ceza davasında aleyhine kullanılabilecği için böyle bir karar verdiği belirtildi.

Beşinci madde, aynı zamanda duruşma öncesi, duruşma sırasında ve duruşma sonrasinda sorulan tum sorulari cevaplamayi reddetme hakkı veriyor.

ABD'Yİ MUZ CUMHURİYETİ OLARAK NİTELEDİ

Diğer taraftan, ifade öncesinde "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından açıklama yapan Trump, "ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve ABD tarihindeki en büyük cadı avının sürdüğünü" belirtmişti.



Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak "Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullandı.



Savcılığın hamlesi, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından geldi.

Trump'ın FBI tarafından aranan Florida'daki Mar-A-Lago adlı malikanesinden bir görünüm.

Diğer taraftan, Trump'ın ifadesi, Başsavcı James'in soruşturmasının kritik bir noktasında gelecek.



Geçen Mayıs ayında, James'in ofisi, soruşturmasının sonuna yaklaştığını ve müfettişlerin Trump'a, şirketine veya her ikisine karşı dava gibi yasal işlemleri destekleyebilecek önemli kanıtlar topladıklarını açıklamıştı.



New York Başsavcılığı, Trump’ın ifadesinin kalan birkaç eksik parçadan biri olduğunu açıkladı.

DAVA SÜRECİ

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.



Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.



Trump'a karşı yönelten yolsuzluk soruşturması, New York Başsacısı Letitia James tarafından yönetiliyor.

Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.



Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.



Öte yandan, Trump'ın geçen ay ifade vermesi istenmişti. Ancak, Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın 14 Temmuz'daki ölümünün ardından ertelenmişti.