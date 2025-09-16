Trump, NYT'ye 15 milyar dolarlık iftira ve karalama davası

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli New York Times gazetesine hakaret ve iftira suçlamalarıyla 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını açıkladı.

Trump, pazartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, gazetenin “on yıllardır en sevdiğiniz Başkan (ben!), ailem, işim, Amerika Önce Hareketi, MAGA ve ülkemiz hakkında yalan söylediğini” iddia etti.

New York Times’ın 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i desteklediğini iddia eden Trump, gazetenin “Radikal Sol Demokrat Parti’nin sanal sözcüsü” haline geldiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, daha önce ABC News ve sunucu George Stephanopoulos’a açtığı davaları hatırlatarak, bu süreçlerin sırasıyla 15 milyon dolar ve 16 milyon dolar karşılığında uzlaştırıldığını belirtti.

Paramount’un Kamala Harris ile yaptığı 60 Minutes röportajı nedeniyle açılan davayı da örnek gösterdi.

New York Times, Trump’ın suçlamalarıyla ilgili yorum talebine ise hemen yanıt vermedi.