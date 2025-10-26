Trump o reklama çok kızdı: ABD'den Kanada'ya yüzde 10 ek vergi

Kanada’nın Ronald Reagan’ın sesini kullanarak yayımladığı “tarife karşıtı” reklamı gerekçe göstererek iki ülke arasındaki tüm ticaret görüşmelerini iptal eden ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.

Trump, Truth Social hesabından, konuya ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Kanada'nın Reagan'ın tarifelerle ilgili konuşması hakkında "sahte" bir reklam yayınlarken suçüstü yakalandığını belirten Trump, reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını ve konuşmanın kullanılması ya da düzenlenmesi için izin alınmadığını belirterek, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün konuyla ilgili yasal seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti.

"TARİFEYİ ARTIRIYORUM"

Reagan'ın ulusal güvenlik ve ekonomi açısından tarifeleri desteklediğini ancak Kanada'nın bunun aksini iddia ettiğini belirten Trump, "Bu sahtekarlığın tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD'ye zarar vermek için kullandığı tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesince 'kurtarılmayı' ummasıydı. Artık ABD, Kanada'nın (ve dünyanın geri kalanının) yüksek ve baskıcı gümrük vergilerine karşı kendini savunabiliyor." dedi.

Trump, reklamın derhal yayından kaldırılması gerektiğini, sahte olduğunun bilinmesine rağmen yayınlanmaya devam ettiğini vurgulayarak "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum." ifadelerini kullandı.



GERİLİM TIRMANIYOR

Donald Trump yönetimi son aylarda Kanada’dan ithal edilen pek çok ürüne yüksek gümrük vergileri getirmişti.

Ottawa da buna karşılık misilleme tarifeleri uygulamış, ancak bazı otomobil üreticilerine “muafiyet kotası” tanımıştı. Trump’ın tarifeleri özellikle Ontario merkezli otomotiv sektörünü derinden etkiledi.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise sosyal medya paylaşımında, “ABD’de yeni reklam kampanyamız başladı. Amerika’nın tarifelerine karşı elimizdeki her aracı kullanacağız” demişti.

KRİZİN ARKA PLANI

ABD ile Kanada arasındaki ticaret, günlük yaklaşık 3,6 milyar Kanada doları (2,7 milyar ABD doları) hacme sahip.

Taraflar, Trump’ın ilk döneminde müzakere edilen ancak artık eleştirdiği ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) gözden geçirme sürecine hazırlanıyor.

Trump’ın kararı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilir.