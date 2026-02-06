Trump Obama çiftini "maymuna" benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda, Obama çiftiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sert eleştirilere maruz kaldı.



ABD Başkanı'nın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görüldü.



Toplam 62 saniye süren video paylaşımın son birkaç saniyesinde yer alan Obama ailesinin tasvirlerinin görüntüsünün arka planında ise "Aslan bu gece uyuyor" isimli İngilizce şarkının müziği yer aldı.

“İĞRENÇ DAVRANIŞ”

Trump'ın maymun benzetmesi tepkilere yol açarken, California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı" sözlerini sarf etti.

BEYAZ SARAY'DAN “SAHTE ÖFKE” SAVUNMASI



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır" ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirdi.

Söz konusu paylaşım, ABD basınında geniş yer bulurken, sosyal medya platformlarında da tepki paylaşımlarına neden oldu.

Trump geçen yıl da Barack Obama'nın Oval Ofis'te tutuklandığını gösteren yapay zeka ürünü olduğu anlaşılan bir video paylaşmıştı.