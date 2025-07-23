Trump, Obama'yı darbe girişimi yapmakla suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı vatana ihanet ve darbe girişimi yapmakla suçlayarak yargılanmasını istedi. Obama'dan da hakkındaki suçlmalara cevap geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini ve muhtemelen çok uzak olmayan bir gelecekte kendisiyle görüşeceğini söyledi.
Trump, "Şi beni Çin'e davet etti, muhtemelen yakın gelecekte görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
FED BAŞKANINA "MANKAFA" DEDİ
Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle sert eleştiriler de yöneltti. Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi muhtemelen siyasi nedenlerle reddettiğini söyleyen Trump, "Bence kötü bir iş çıkardı. Ama zaten yakında gidecek. Sekiz aya kadar görev süresi dolacak" dedi. FED Başkanına "mankafa" diyerek hakaret eden Trump, faiz oranlarının en az 3 puan düşük olması gerektiğini söyledi.
OBAMA'YI İHANET VE DARBE GİRİŞİMİYLE SUÇLADI
Obama yönetimi dönemindeki üst düzey yetkilileri "ihanete varan komplo" ile suçlayan raporun ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın ilk hedef alması gereken kişinin kim olması gerektiği sorusu üzerine Trump, "Çetenin elebaşı Obama'ydı. Barack Hüseyin Obama, duymuşsunuzdur. Gerçi kendisi, hayatı boyunca basın tarafından korundu. O suçlu, burada bir soru işareti yok. Biliyorsunuz, ‘zamana bırakalım' demek isterdim ama durum ortada. O, suçlu. Bu, ülkeye ihanet. Aklınıza gelebilecek her türden bir suç. Seçimi çalmaya çalıştılar." dedi.
"BU ÜLKEMİZ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SKANDAL"
Obama'yı eski Başkan Joe Biden, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski FBI Direktörü James Comey, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve eski CIA Başkanı John Brennan'ın dahil olduğu bir çetenin liderliğini üstlenmekle suçlayan Trump, bu grubun kendisinin Rusya ile iş birliği yaptığı yönünde sahte suçlamalar kurguladığını ileri sürdü.
Adalet Bakanlığı'nı Obama'yı yargılamaya çağıran Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Obama, bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Bunu Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte yaptı. Ama başlarında Obama vardı. Her şey belgelerde açıkça yazıyor. Bu ülkemizin tarihindeki en büyük skandal." dedi.
Trump'ın değindiği rapor geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanmış ve raporda Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı.
OBAMA'DAN TRUMP'A YANIT
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki "ihanet" ve "darbe" suçlamalarına ofisi aracılığıyla cevap verdi.
Obama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgenin, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki genel kabulün geçerliliğini ortadan kaldırmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçen hafta yayımlanan belgede, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak herhangi bir oyu manipüle etmekte başarılı olamadığı yönündeki yaygın kabul gören çıkarımın aksini kanıtlayan hiçbir şey bulunmuyor." denildi.
Trump'ın bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısı sırasında Obama'ya yönelttiği ağır suçlamalara da değinilen açıklamada, "Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır." denildi.
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