Trump, Orban ile görüştü: Üçlü zirve için Macaristan seçeneği masada

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’nın AB müzakere süreci ve Putin-Zelenskiy görüşmesinin Budapeşte’de yapılma olasılığı ele alındı.,

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Budapeşte seçeneğini ne doğruladı ne de yalanladı ancak ABD Gizli Servisi’nin şehirde güvenlik hazırlıklarına başladığı bildirildi. Kremlin ise Putin’in zirveye katılımı konusunda henüz kesin bir karar açıklamadı.

Macaristan’ın tercih edilmesi, 1994’te imzalanan ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü garanti altına almayı öngören ancak 2014’te Rusya’nın saldırısıyla boşa çıkan Budapeşte Memorandumu nedeniyle Kiev açısından rahatsızlık yaratabilir.

KADEMELİ GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE

ABD’nin öncülüğünde planlanan süreçte önce Putin ile Zelenskiy arasında ikili bir görüşme yapılması, ardından gerekirse Trump’ın da katılacağı üçlü bir zirve düzenlenmesi öngörülüyor. Moskova ise görüşmelerin “aşamalı” ve “uzman düzeyinden başlayarak” ilerlemesi gerektiğini savunuyor.



Bu arada Avrupa ülkeleri de güvenlik garantileri ve Ukrayna’ya barış gücü gönderme olasılığı üzerine yoğun görüşmelere hazırlanıyor. Washington’da Almanya, İngiltere, Fransa, Finlandiya ve İtalya’dan üst düzey askeri yetkililer buluşacak. Ayrıca NATO’nun 32 savunma bakanı da sanal ortamda toplanarak güvenlik planlarını tartışacak.



Avrupalı diplomatlar, ABD’nin güvenlik garantilerinde aktif rol üstlenmesini olumlu bulsalar da, sürecin karmaşık olduğuna dikkat çekiyor.