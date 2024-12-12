Trump: Ortadoğu, Rusya ve Ukrayna'dan daha kolay çözülebilir

Trump, Time dergisinin kendisini "Yılın Kişisi" seçmesinden sonra Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi.

Gazze'deki savaşın sona ermesini istediğini bilirten Trump, Netanyahu'yu kastederek "Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Ortadoğu'daki diğer gruplar olsun." şeklinde konuştu.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ortadoğu'dan öncelikli olduğunu belirten Trump, "Ortadoğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ortadoğu'daki problemlerin çözüleceğini düşünüyorum. Rusya-Ukrayna'dan daha karmaşık ama daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM PLANI SORUSU



"İlk döneminizde, yönetiminiz iki devletli çözüm için kapsamlı bir plan sundu. Hala bu planı destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya ise, "Barışı sağlamak için ne gerekiyorsa onu destekliyorum. İki devletli çözüm dışında başka fikirler de var ama sadece barışı değil, kalıcı bir barışı sağlamak için ne gerekiyorsa destekliyorum. Her beş yılda bir trajediye yol açan bir sistem devam edemez." ifadelerini kullandı.



İsrail'in, "işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme" planına ilişkin soruya Trump, Batı Şeria özelinde cevap vermekten kaçınırken, bölgede iki devletli çözüm ya da başka alternatif çözümler üzerinden "barış" istediğini söylemekle yetindi.



İRAN SORUSU



Trump, ABD'nin İran'la bir savaşa girip girmeyeceği konusunda ise "Her şey olabilir. Durum çok değişken." yorumunu yaptı. Elon Musk'ın İranlılarla kendisi adına görüşüp görüşmediği yönündeki soruya ise Trump, böyle bir görüşmeden haberinin olmadığını, Musk'ın kendisine böyle bir bilgi vermediğini belirtti.



Trump, Netanyahu'ya güvenip güvenmediği şeklindeki soruya ise "Hiç kimseye güvenmiyorum." yanıtını verdi.