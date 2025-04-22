Trump Orta Doğu turuna çıkıyor: 3 ülkeyi ziyaret edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir dış geziye çıkacağını duyurdu. Leavitt, geziye dair detay vermedi.

Bu ziyaret, Trump’ın göreve geri dönüşünden bu yana gerçekleştireceği ikinci yurt dışı gezisi olacak. İlk ziyaretini ise Cumartesi günü Vatikan’da düzenlenecek Papa Francis’in cenaze törenine katılarak gerçekleştirmesi planlanıyor.

600 MİLYAR DOLARLIK KATKI SÖZÜ

Suudi Arabistan lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ocak ayında yaptığı açıklamada ABD ile ticaret ve yatırımlara 600 milyar dolarlık katkı sözü vermişti.



Ziyaret duyurusu, Beyaz Saray’ın İran’la yürüttüğü nükleer müzakerelerin sürdüğü ve bir anlaşmaya varılamaması halinde askeri seçeneğin gündemde tutulduğu bir dönemde geldi.