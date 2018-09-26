Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon füze sistemlerini gelecek ay bölgeden çekecek.
ABD'nin Kuveyt'ten iki, Ürdün ve Bahreyn'den birer Patriotf üze sistemini çekeceğini belirten Wall Street Journal'a göre bu adım, ABD'nin artık Ortadoğu ve Afganistan'daki uzun süren çatışmalara odaklanmaktan uzaklaştığını gösteriyor.
Gazete üst düzey askeri yetkililerin, Amerikan silahlı kuvvetlerinin artık Çin ve Rusya'ya odaklandığını söylediklerini yazdı.
"Trump Ortadoğu'daki Patriot füzelerini çekiyor"
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin bazı uçaksavar ve füze bataryalarını Ortadoğu'dan çekeceği iddia edildi. ABD'nin Kuveyt'ten iki, Ürdün ve Bahreyn'den birer Patriot füze sistemini çekeceği belirtildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon füze sistemlerini gelecek ay bölgeden çekecek.