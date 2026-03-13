Trump Osmanlı padişahlarını mı taklit ediyor? Bakanlara ayakkabılarını veriyor, büyük numara olsa da giyiyorlar
13.03.2026 14:09
ABD'li bakanın ayakkabıları kısa sürede viral olurken, bazı kullanıcılar “palyaço ayakkabıları” olarak nitelendirerek alay etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ayağına büyük gelen ayakkabıları sosyal medyada alay konusu oldu. Amerikan basını, Başkan Donald Trump’ın beğendiği ayakkabıları çevresine hediye ettiğini ve bu şekilde sadakat ölçtüğünü öne sürdü. Trump'ın bu hareketi, Osmanlı padişahlarının güven göstergesi olarak, hilat yani üstlerinde çıkardıkları giysi, kaftan verme geleneğini çağrıştırdı,
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun büyük görünen ayakkabılarıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Karşısındaki kişiye eğildiği sırada çekilen fotoğrafta Rubio’nun ayakkabılarının ayağına büyük geldiği izlenimi oluştu. Fotoğraflarda ayakkabının arka kısmının topuğundan belirgin şekilde ayrıldığı görüldü. Ayakkabı en az 3 numara büyüktü,
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bazı kullanıcılar ayakkabıları “palyaço ayakkabıları” olarak nitelendirerek alay etti.
TRUMP'IN AYAKKABI HEDİYESİ İDDİASI
Amerikan basınında yer alan iddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, beğendiği Florsheim marka ayakkabıları yardımcılarına, hükümet yetkililerine ve kendisini ziyaret eden önemli isimlere hediye ediyor.
Yaklaşık 145 dolar fiyat etiketine sahip olan ayakkabıların indirim dönemlerinde 59 dolara kadar düştüğü belirtiliyor.
Haberlere göre Trump, resmi toplantılar sırasında bile konuyu sık sık ayakkabılara getiriyor ve yardımcılarına bu ayakkabıları alıp almadıklarını soruyor. Ayrıca zaman zaman toplantılarda kişilerin ayakkabı numaralarını tahmin etmeye çalıştığı da ifade ediliyor.
Trump’ın hediye ettiği ayakkabıları alan isimler arasında üst düzey kabine yetkilileri de bulunuyor.
“HERKES GİYMEMEKTEN KORKUYOR”
Beyaz Saray’dan anonim bir kaynak, birçok kişinin Trump’ın verdiği ayakkabıları giymekten kurtulamadığını söyledi. Kaynak, “Komik olan şu ki herkes onları giymemekten korkuyor. Artık bütün erkeklerde var.” ifadelerini kullandı.
İddialara göre bazı yetkililer normalde farklı ve daha pahalı markalar tercih etse de Trump’ın hediyesi nedeniyle Florsheim ayakkabı giymek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
KABİNE ÜYELERİNE DE HEDİYE ETTİ
Haberlere göre Trump’ın hediye ettiği ayakkabıları alan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung bulunuyor.
Ayrıca Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, televizyon yorumcusu Tucker Carlson ve Fox News sunucusu Sean Hannity’nin de aynı ayakkabılara sahip olduğu öne sürüldü.
TOPLANTILARDA BİLE AYAKKABI KONUŞULUYOR
Habere göre Trump, Aralık ayında Oval Ofis’te yapılan bir toplantıda Vance ve Rubio’ya dönerek, “Marco, JD, ayakkabılarınız çok havalı.” dedi.
Daha sonra bir Florsheim kataloğu çıkararak toplantıdaki kişilere ayakkabı numaralarını sorduğu ve bir kişinin numarasını öğrendikten sonra “Bir insan hakkında ayakkabı numarasından çok şey anlayabilirsiniz.” dediği aktarıldı.
“SADAKAT TESTİ” YORUMLARI
Bazı yorumcular ise bu durumun yalnızca bir alışkanlık değil, sadakat göstergesi olabileceğini savundu.
Trump yönetiminde daha önce görev yapmış eski bir yetkili, bazı otoriter liderlerin çevresindeki kişilere kendi tarzlarını benimsetmeye çalıştığını hatırlatarak, bunun “liderin sadakatini test etme yöntemi” olabileceğini ileri sürdü.
Rubio’nun ayakkabılarının büyük görünmesi ise sosyal medyada bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.