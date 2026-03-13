Trump Osmanlı padişahlarını mı taklit ediyor? Bakanlara ayakkabılarını veriyor, büyük numara olsa da giyiyorlar

“HERKES GİYMEMEKTEN KORKUYOR”

Beyaz Saray’dan anonim bir kaynak, birçok kişinin Trump’ın verdiği ayakkabıları giymekten kurtulamadığını söyledi. Kaynak, “Komik olan şu ki herkes onları giymemekten korkuyor. Artık bütün erkeklerde var.” ifadelerini kullandı.

İddialara göre bazı yetkililer normalde farklı ve daha pahalı markalar tercih etse de Trump’ın hediyesi nedeniyle Florsheim ayakkabı giymek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

KABİNE ÜYELERİNE DE HEDİYE ETTİ

Haberlere göre Trump’ın hediye ettiği ayakkabıları alan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung bulunuyor.

Ayrıca Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, televizyon yorumcusu Tucker Carlson ve Fox News sunucusu Sean Hannity’nin de aynı ayakkabılara sahip olduğu öne sürüldü.

TOPLANTILARDA BİLE AYAKKABI KONUŞULUYOR

Habere göre Trump, Aralık ayında Oval Ofis’te yapılan bir toplantıda Vance ve Rubio’ya dönerek, “Marco, JD, ayakkabılarınız çok havalı.” dedi.

Daha sonra bir Florsheim kataloğu çıkararak toplantıdaki kişilere ayakkabı numaralarını sorduğu ve bir kişinin numarasını öğrendikten sonra “Bir insan hakkında ayakkabı numarasından çok şey anlayabilirsiniz.” dediği aktarıldı.

“SADAKAT TESTİ” YORUMLARI

Bazı yorumcular ise bu durumun yalnızca bir alışkanlık değil, sadakat göstergesi olabileceğini savundu.

Trump yönetiminde daha önce görev yapmış eski bir yetkili, bazı otoriter liderlerin çevresindeki kişilere kendi tarzlarını benimsetmeye çalıştığını hatırlatarak, bunun “liderin sadakatini test etme yöntemi” olabileceğini ileri sürdü.

Rubio’nun ayakkabılarının büyük görünmesi ise sosyal medyada bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.