Trump, otomobil vergilerini açıklayacak

Beyaz Saray, bu adımın yerli üretimi teşvik edeceğini savunsa da küresel tedarik zincirine bağımlı otomobil üreticileri için mali baskı oluşturabileceği belirtiliyor.



Trump, yabancı otomobillere ve yedek parçalara vergi getirerek üretimi ABD’ye çekmeyi hedefliyor. Ancak, hem ABD’li hem de yabancı otomobil üreticileri Kanada ve Meksika gibi ülkelerden parça tedarik etmeye devam ettiği için fiyatların artması ve satışların düşmesi ihtimali var.



Trump, daha önce Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 20, Meksika ve Kanada’ya yüzde 25 ek vergi getirmişti. Ancak otomobil sektörü itiraz edince, Kanada ve Meksika'dan yapılan otomobil ithalatına getirilen vergilere 30 günlük bir erteleme verilmişti. Bu sürenin Nisan ayında dolması bekleniyor.



Beyaz Saray, ek vergilerin sadece ticaret politikası değil, aynı zamanda yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir önlem olduğunu savunuyor. Ancak bu adımların küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceği ve ekonomiye zarar verebileceği yönünde endişeler de bulunuyor.



Trump geçen ay otomobil, ilaç ve yarı iletken ithalatına 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Ayrıca ticari ilişkileri araştırmak üzere, aynı gün yürürlüğe girmesi beklenen kapsamlı karşılıklı tarifeler getirmeyi amaçlayan bir icra emri imzalamıştı. Ancak kısa bir süre sonra da 3 Mart'ta ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında otomobil tarifelerine bir aylık muafiyet tanımıştı.

