Trump Oval ofise kendi heykelini yerleştirdi: Daha büyüğü için bağış kampanyası başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’e kendi heykelini yerleştirdi.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, Oval Ofiste değişiklikler yapmaya devam ediyor.
Son olarak, 2024 yılının Temmuz ayında Pensilvanya’daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kurtulduğu anın heykelini yerleştirdi.
Minyatür boyuttaki heykelde, Trump’ın yere yatırılmış hali ve etrafındaki Gizli Servis ajanları detaylarıyla yer alırken, havaya kalkmış yumruğu ve “Savaş, savaş, savaş!” sözleri dikkat çekiyor.
Projenin internet sitesinde, heykelin ünlü heykeltıraş Stan Watts tarafından yapıldığı ve “ilahi müdahaleyle birlikte, Amerikan halkının birlik ve direniş ruhunu” simgelediği belirtiliyor.
Heykelin fotoğrafları cuma günü Trump'ın Oval Ofis'te konut tüketici enerji politikalarıyla ilgili yasayı imzaladığı sırada paylaşıldı.
Projenin internet sitesine göre, heykelin 2,75 metre boyunda bronz versiyonunun yapılması planlanıyor.
Projeye destek olmak isteyenler için 10 dolardan 25 bin dolara kadar bağış seçenekleri sunuluyor. 10 dolar verenler heykelin kalıcı sergileneceği yer konusunda oy hakkı elde ederken, 25 bin dolarlık katkı sahiplerine dörtte bir boyutunda sınırlı sayıda bronz kopya verileceği açıklandı. 4 bin 500 dolarlık bağışla ise 30 santimetrelik bir versiyona sahip olmak mümkün.
Trump’ın portresinin yanına asılan sabıka fotoğrafı, altın kartal figürleri ve Oval Ofis’i süsleyen şömine detaylarıyla Joe Biden'ın görevden ayrılmasından bu yana büyük değişim geçiren Oval Ofis'te görülen son eklemelerden biri.
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