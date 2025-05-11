Trump Oval ofise kendi heykelini yerleştirdi: Daha büyüğü için bağış kampanyası başladı

Heykelin fotoğrafları cuma günü Trump'ın Oval Ofis'te konut tüketici enerji politikalarıyla ilgili yasayı imzaladığı sırada paylaşıldı.



Projenin internet sitesine göre, heykelin 2,75 metre boyunda bronz versiyonunun yapılması planlanıyor.



Projeye destek olmak isteyenler için 10 dolardan 25 bin dolara kadar bağış seçenekleri sunuluyor. 10 dolar verenler heykelin kalıcı sergileneceği yer konusunda oy hakkı elde ederken, 25 bin dolarlık katkı sahiplerine dörtte bir boyutunda sınırlı sayıda bronz kopya verileceği açıklandı. 4 bin 500 dolarlık bağışla ise 30 santimetrelik bir versiyona sahip olmak mümkün.



Trump’ın portresinin yanına asılan sabıka fotoğrafı, altın kartal figürleri ve Oval Ofis’i süsleyen şömine detaylarıyla Joe Biden'ın görevden ayrılmasından bu yana büyük değişim geçiren Oval Ofis'te görülen son eklemelerden biri.