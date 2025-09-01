Trump, Oval Ofis'i altınla doldurmuş: Öncesi ve sonrası dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’e getirdiği “altın dokunuşları" tartışma yarattı. Kimileri bunu yeni bir çağın sembolü görürken, kimileri ise bir güreşçi soyunma odasına benzetti. Oval Ofis’teki değişim, başkanların zevk farkını çarpıcı biçimde ortaya koydu.
ABD Başkanı Donald Trump, yalnızca yedi ayda ülkenin siyasetinden ekonomisine birçok alanda köklü değişikliklere imza attı. Ancak Trump’ın etkisi Beyaz Saray’ın kalbi olan Oval Ofis’te de kendini gösteriyor.
OVAL OFİS'TE "TRUMP DOKUNUŞLARI" DÖNEMİ
Gayrimenkul ve otelcilik geçmişinden esinlenen Trump, odanın dekorasyonuna kendi deyimiyle “Trump dokunuşları” kattı.
Özellikle altın detaylarla yapılan yenilikler, kimileri tarafından “Amerika’nın yeni altın çağı” olarak övülürken, kimileri içinse “bir güreşçinin soyunma odası” benzetmesine yol açtı.
MASRAFLARI DA KENDİ KARŞILAMIŞ
Fox News’e Oval Ofis’i gezdirirken altın boyaları anlatan Trump, “Odaya biraz hayat gerekiyordu” diyerek çalışmalarını savundu. Aylar içinde tavan, kapı çerçeveleri ve şömineye kadar yayılan “altınlaşma” süreci hız kazandı. Kapı içlerindeki kabartmalı melek figürleri bile altına boyandı.
Masaüstünü kaplayan altın kupalar, vazolar ve hatta Trump imzalı bardak altlıkları dikkat çekiyor. Beyaz Saray sözcüsü, tüm masrafların “Trump’ın kendi cebinden” karşılandığını vurguladı.
DUVARDAKİ TABLO SAYISI ARTTI
Trump ayrıca duvarlardaki tablo sayısını artırarak 20’ye yaklaştırdı. Biden döneminde altı, Obama döneminde ise yalnızca iki başkan portresi bulunuyordu.
Odada ayrıca Trump ailesinin fotoğrafları, Bağımsızlık Bildirgesi’nin bir kopyası ve ziyaretçilerden gelen hediyeler yer alıyor. Bunların arasında Fifa Kulüpler Dünya Kupası kupası da var.
Trump’ın dekorasyon tercihlerinin ilham kaynağı, Versailles Sarayı’nın ünlü Aynalı Galerisi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinin balo salonunu da buradan esinlenerek yaptığını daha önce dile getirmişti.
ÖNCEKİ BAŞKANLARLA FARKI NE?
Beyaz Saray’da her başkanın dekorasyonda kendi tercihlerini öne çıkarması uzun bir gelenek. Ancak Trump’ın Oval Ofis’i Mar-a-Lago tarzına yaklaştırması, bu geleneği şimdiye dek hiç olmadığı kadar değiştirdi.
Obama için Oval Ofis’in en anlamlı parçası, üzerine ünlü liderlerin sözlerinin işlendiği el yapımı dev halıydı.
"ALTIN ÇAĞ İÇİN ALTIN OFİS" TARTIŞMASI
Beyaz Saray, Trump’ın altın işlemeleri için Florida’dan özel olarak getirttiği 70 yaşındaki marangoz John Icart’ın katkılarını “altın çağ için altın ofis” diye tanımladı.
Gazeteci Jon Keegan ise duvarları süsleyen kabartmaların, Çin merkezli Ali Baba sitesinde bir dolara satılan “köpük aksesuarlarla” neredeyse aynı göründüğüne dikkat çekti.
