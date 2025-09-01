Trump, Oval Ofis'i altınla doldurmuş: Öncesi ve sonrası dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, yalnızca yedi ayda ülkenin siyasetinden ekonomisine birçok alanda köklü değişikliklere imza attı. Ancak Trump’ın etkisi Beyaz Saray’ın kalbi olan Oval Ofis’te de kendini gösteriyor.

OVAL OFİS'TE "TRUMP DOKUNUŞLARI" DÖNEMİ

Gayrimenkul ve otelcilik geçmişinden esinlenen Trump, odanın dekorasyonuna kendi deyimiyle “Trump dokunuşları” kattı.

Özellikle altın detaylarla yapılan yenilikler, kimileri tarafından “Amerika’nın yeni altın çağı” olarak övülürken, kimileri içinse “bir güreşçinin soyunma odası” benzetmesine yol açtı.