Trump: Özgürlük Projesi durduruldu

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı 'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı.

AB Başkanı Donald Trump , Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere geçişte askeri gemilerin eşlik etmesi şeklinde tanıttığı Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunu açıkladı.

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İran ile anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı'nda abluka tüm gücümüzle devam ediyor” dedi.

“Amacımız İran'la anlaşma yapmak” diyen Trump'ın bu kararının görüşmelere alan açmak için aldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz'deki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılık üzerine savunma kalkanını genişletmek için askeri unsurlarını konuşlandırdığını ifade eden Rubio, “ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 7 sürat teknesini imha etti. Seyrüsefer serbestisini yeniden tesis etmek için Boğaz'daki geçiş güzerganını temizlemeye devam edeceğiz. İran masaya gelmeli ve şartları kabul etmeli” dedi.

“İRAN'DA SAVUNMA POZİSYONUNDAYIZ”

Bu süreçte bölgede ABD donanmasının yardımıyla söz konusu tankerlerin boğazdan güvenli şekilde çıkmasını sağlayacak bir "güvenli alan" oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Rubio, bunun için gereken askeri takviyeyi de yapacaklarını belirtti.

ABD operasyonunun "savunma amaçlı" olduğunu savunan ABD'li Bakan, "Bu gemilere ateş açılmazsa ve bize ateş açılmazsa, biz de onlara ateş açmayız. Ancak bize ateş açılırsa biz de karşılık vereceğiz, ölümcül bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olmadığını, boğazın Tahran tarafından kapatılamayacağını ve bunun normalleştirilmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayarak ABD olarak boğazın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini istediklerini kaydetti.

“DESTANSI ÖFKE OPERASYONU BİTTİ”

Bakan Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ve boğaza mayın döşemesini "uluslararası hukuka temelden aykırı" diye eleştiren Rubio, "Bu, tam olarak korsanlık." yorumunu yaptı.

Rubio, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının devam edip etmeyeceği hususunda, "Destansı Öfke Operasyonu sona erdi. Başkan'ın Kongre'ye bildirimini yaptığı üzere o operasyon bitti, bu aşamayı tamamladık. Şimdi Özgürlük Projesi'ne geçiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak istediğini, İran'ın nükleer silaha sahip olacak materyale hiçbir şekilde sahip olmaması gerektiğini ve bunu İran'la müzakerelerde kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Rubio, müzakerelerin sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti.