Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı Glenn Fine'ın yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ı getirdi.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 21:44

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı'na seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

Pentagon Başmüfettiş Vekili olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Fine, geçen hafta, federal kurumların başmüfettişleri tarafından, Trump’ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı'na seçilmişti.

Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu.

Pentagon Başmüfettişlik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığı'ndan da alındığı ifade edildi.

Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkan'ın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.

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