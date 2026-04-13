Trump, Papa'ya çattı: Onu çok da sevmem

İran Savaşı'nda barış umutları azalırken ABD Başkanı Donald Trump ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Trump, son günlerde savaş karşıtı söylemlerini artırıp barış çağrısı yapan Papa'ya tepki gösterdi.

Miami'de bir UFC (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş müsabakasını izledikten sonra Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilere açıklama yapan Trump "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo 'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullandı.

"Suç konusunda zayıf, dış politikada berbat, kardeşini ondan daha fazla seviyorum" diyen ABD Başkanı, "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, o Papa olamazdı" iddiasını da ortaya attı.