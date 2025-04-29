Trump: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" yanıtını verdi.

Papa Francis 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Gözler yeni Papa'nın kim olacağına çevrildi. Kardinaller meclisi 7 Mayıs Çarşamba toplanarak yeni Papa'yı seçecek. Konklav'a 135 kardinalin katılması bekleniyor.



