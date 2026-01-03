Trump paylaştı. Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD tarafından düzenlenen operasyonla eşi ile birlikte kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk fotoğraf yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'un, bir helikopterle gemiye taşındıklarını ve New York'a götürüldüklerini açıkladı. Trump "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler" diye konuştu.



Trump daha sonra Truth Social hesabından, Maduro'nun ilk fotoğrafını paylaştı. ABD gemisinde çekildiği belirtilen fotoğrafta Maduro gözleri bağlı ve elleri kelepçeli olarak görülüyor.