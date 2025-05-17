Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini açıkladı.

Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.



"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

RUSYA: GÖRÜŞME İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek telefon görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.



HEYETLER İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ



Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün müzakereler yapılmıştı.



İki taraf, müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.



Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

