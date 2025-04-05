Trump politikasına yasal darbe: Yanlışlıkla sınır dışı edilen adamın iadesi için 3 gün süre!

ABD geçtiğimiz ay, şiddet yanlısı çetelerle bağlantıları olduğu iddia edilen göçmenleri El Salvador’a gönderdi. Ancak, bu kişilerden biri olan Kilmar Abrego Garcia, yasal olarak çalışma iznine sahip bir göçmen olarak yanlışlıkla sınır dışı edildi. Hükümet, Abrego Garcia'nın geri getirilmesi için yasal yetkisi olmadığını savundu, ancak bu itiraz mahkemede başarısız oldu.



Abrego Garcia'nın hukuk ekibine katılan ünlü hukuk firması Quinn Emanuel'in avukatı Andrew Rossman, “Onu oraya koydular, geri getirebilirler” diyerek, kararın uygulanması gerektiğini vurguladı.



Duruşma sonrasında ABD Bölge Yargıcı Paula Xinis, hükümete 7 Nisan’a kadar Abrego Garcia’yı geri getirmesi yönünde karar verdi.



ADALET BAKANLIĞI'NDAN KARARA İTİRAZ



Mahkeme kararına karşı Adalet Bakanlığı, 4. ABD Temyiz Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Xinis'in El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile iletişime geçmesi gerektiğini belirterek, El Salvador’a yönelik yargı yetkisinin olmadığını savundu.



Abrego Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, mahkemede, Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığını belirtti. "Onu El Salvador’a göndermek için yasal yetkileri olmadığını kabul ediyorlar," diyen Moshenberg, ABD hükümetinin yasalara uymak zorunda olduğunu ifade etti.



TRUMP'IN GÖÇ POLİTİKALARI



Trump yönetimi, ABD sınırına askeri birlikler göndererek ve tutuklamaları artırarak göçmen politikalarını sertleştirmişti. Federal ajanlar da bu süreçte, göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve tutuklanmalarına yönelik uygulamalara odaklanmıştı. Bu dava, yönetimin göçmenlere yönelik uygulamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.