Trump: "Polonya ve Baltık ülkelerini savunacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı Polonya ve Baltık ülkelerine destek vereceklerini açıkladı.



Açıklama, 10 Eylül’de yaklaşık 20 Rus İHA’sının Polonya hava sahasına girdiği ve bunlardan bazılarının ilk kez NATO uçakları tarafından düşürüldüğü olayın ardından geldi.

"HOŞUMUZA GİTMİYOR" DEMİŞTİ

Bunun hemen ardından 19 Eylül’de, üç Rus MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasını 12 dakika ihlal etti. Trump, bu gelişmeye ilişkin, “Hoşumuza gitmiyor” demişti.



Estonya ise artan güvenlik tehdidi karşısında NATO’nun 4. Maddesini işleterek müttefiklerle acil istişare talebinde bulundu.