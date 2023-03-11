Trump, porno yıldızına 'sus payı ödediği' iddiasıyla ifadeye çağrıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızına 'sus payı ödediği' iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında jüri önünde ifade vermeye çağırıldı.



Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, AP'ye yaptığı açıklamada, Manhattan bölge savcılığının, müvekkilini, söz konusu soruşturma için büyük jüri önünde gelecek hafta ifade vermeye çağırdığını doğruladı.

Tacopina, bunun emsali olmayan saçma bir soruşturma olduğunu savunarak, "Bu, adalet sistemini ona karşı silah haline getirmelerinin başka bir örneği ve bu hiç de adil değil." ifadesini paylaştı.



Savcıların soruşturmasını "olmayan bir şey hakkında gürültü çıkarmak" şeklinde değerlendiren Tacopina, davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü.