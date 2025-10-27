ABD Başkanı Donald Trump Amerikan seçim sisteminde uygulanan yöntemlere karşı olduğunu söyledi.

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasını dillendiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet." dedi.

Kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ve oyların çalındığı iddiasını tekrarlayan ABD Başkanı, bunun NBA'de yaşananlara (yasa dışı bahis skandalı) göre "daha büyük bir skandal olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak." görüşünü paylaştı.



ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri görevlendirileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de 2026 ara seçimleri öncesi posta yoluyla oy kullanmayı ve elektronik oy makinelerini kaldırma sözü vermişti.

