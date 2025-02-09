Trump, Prens Harry'yi sınır dışı etmeyecek: "Onu rahat bırakacağım, eşi korkunç biri"

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle yeterince sorunları var. Eşi korkunç biri." ifadelerini kullandı.

MEGHAN MARKLE'DAN SEVGİ GÖSTERİSİ



Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisine dair Trump'ın son açıklamalarına cevap niteliğinde pozlar verdi. Invictus Oyunları'nın açılış töreninde eşine hayranlığını gösteren Markle, Prens'i öpücüklere boğdu.



Uzmanlar, Düşes'in ikilinin ne kadar yakın olduğunu ve birbirini sevdiğini göstermek konusunda oldukça istekli göründüğünü aktardı.



Meghan'ın kocasına sarıldığı, kocaman bir öpücük kondurduğu ve izleyenlerin dikkatini çekecek kadar sevgi dolu bir beden dili kullandığı dikkatlerden kaçmadı.