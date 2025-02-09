Trump, Prens Harry'yi sınır dışı etmeyecek: "Onu rahat bırakacağım, eşi korkunç biri"
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'yi sınır dışı edebileceğini ima etmişti. Trump son açıklamasında Prens'in eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini söyledi. Bu açıklamaların ardından bir tönrene katılan çift, sevgi dolu karelere imza attı. Meghan Markle, kocasına adeta sevgi gösterilerinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, The New York Post'a konuştu. Verdiği röportajda, 2024 yılında Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğine yönelik imasına ilişkin açıklama yaptı.
Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle yeterince sorunları var. Eşi korkunç biri." ifadelerini kullandı.
Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor." diye konuştu.
BAŞKAN OLMADAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİ
Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olursa Prens Harry'nin ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.
Bunun için Prens'in "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söyleyip söylemediği" incelencekti.
PRENS'İN UYUŞTURUCU KULLANIMI
Prens Harry, 2023 yılında piyasaya sürülen "Spare" kitabında daha önce bazı uyuşturucuları kullandığına değinmişti.
Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.
ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.
MEGHAN MARKLE'DAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisine dair Trump'ın son açıklamalarına cevap niteliğinde pozlar verdi. Invictus Oyunları'nın açılış töreninde eşine hayranlığını gösteren Markle, Prens'i öpücüklere boğdu.
Uzmanlar, Düşes'in ikilinin ne kadar yakın olduğunu ve birbirini sevdiğini göstermek konusunda oldukça istekli göründüğünü aktardı.
Meghan'ın kocasına sarıldığı, kocaman bir öpücük kondurduğu ve izleyenlerin dikkatini çekecek kadar sevgi dolu bir beden dili kullandığı dikkatlerden kaçmadı.
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