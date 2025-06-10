Trump: Protestocular Ulusal Muhafızlara tükürürse onları vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmesi durumunda vurulacaklarını söyledi.



Protestocuları "isyancı" olarak nitelendiren Trump, Ulusal Muhafızların yüzüne tükürme eğiliminde olduklarını iddia ederek, “Tükürürlerse vururuz. Onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vurulacağına söz veriyorum. Bu tür bir saygısızlığa izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.



Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik böyle bir hareketi tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, “Bu, ABD Başkanının Los Angeles’ta devam eden felaket niteliğindeki isyanlara ilişkin açıklamasıdır” diye ekledi.



VALİ NEWSOM VE TRUMP KARŞI KARŞIYA

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlerin yaşadığı bölgeye yönelik baskınlarla başlayan protestolar, Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Newsom ile Trump'ı karşı karşıya getirdi.



Trump'ın talimatıyla kente konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıyor.

Vali Newsom, diğer eyaletlerin valilerine Trump'ın Los Angeles'ta Ulusal Muhafızları görevlendirmesine karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Newsom, "İmzaladığı yasadışı emir, istediği herhangi bir eyalete orduyu göndermesine olanak tanıyabilir" dedi.

Demokrat ya da Cumhuriyetçi tüm valilerin "bu çirkin aşırılığı reddetmesi gerektiğini" belirten Newsom, "Bu, cumhuriyetimizin temellerini tehdit eden otoriterliğe doğru atılmış açık bir adımdır. Buna izin veremeyiz" diye ekledi.

6 HAZİRAN'DAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Gösteriler, üniformalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin Kaliforniya eyaletinde yaptığı baskınlar sonrası 6 Haziran'da başladı.



Trump, "çok sıkı asayiş ve düzenin" sağlanması için Los Angeles kentine Ulusal Muhafızların gönderildiğini söylemişti.