Trump protestolarla karşılandı: Kuala Lumpur'da "Özgür Filistin" sloganları

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinin 47'ncisi, Malezya'nın ev sahipliğinde başkent Kuala Lumpur'da başladı.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Çiang, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva​​​​​​​, Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere 30'dan fazla lider katılıyor.

Yerel medyaya göre yaklaşık 100 protestocu, Trump’ın Malezya’yı ziyaretini ve İsrail’e verdiği desteği protesto etmek için Kuala Lumpur’daki Bağımsızlık Meydanı’nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Trump’ı kınayan pankartlar taşıdı ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

The Star haber kuruluşunun aktardığına göre, gösterinin başlangıçta ASEAN Zirvesi’nin yapıldığı alanın yakınındaki Ampang Park’ta düzenlenmesi planlanmıştı, ancak polisin uyarısı üzerine yer Bağımsızlık Meydanı’na taşındı.

ZİRVE ÜÇ GÜN SÜRECEK

"Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temasıyla 3 gün boyunca Malezya'nın başkanlığında Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirvede liderler bölgesel güvenlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı büyüme konularını ele alacak.

Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor da 11'inci üye olarak ittifaka katıldı.

