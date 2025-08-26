Trump: "Putin ateşkese yanaşmazsa Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulanacak"
ABD Başkanı Trump, "ateşkese yanaşmaması halinde" Moskova'ya ekonomik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yanaşmaması halinde Moskova’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi ve bunun ciddi sonuçlar doğacağı uyarısında bulundu.
Trump, “Biz bu savaşa son vermek istiyoruz. Ekonomik yaptırımlarımız var. Ben ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum çünkü bir dünya savaşına girmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
