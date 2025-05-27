Trump: Putin ateşle oynuyor

ABD Başkanı kendisine ait Truth Social platformundan paylaşımda bulundu.

Trump’ın bu son açıklamaları, Rusya’nın 2022 başlarında Ukrayna’ya yönelik başlattığı geniş çaplı savaşın ardından gerçekleşen en büyük insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından geldi.



Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Vladimir Putin’in farkında olmadığı şey şu ki, eğer ben olmasaydım, Rusya için çoktan gerçekten kötü, gerçekten çok kötü şeyler yaşanmış olurdu. Ateşle oynuyor!” ifadelerini kullandı.

"PUTİN TAMAMEN ÇILDIRDI" DEMİŞTİ

Donald Trump, Putin için şimdiye kadarki en sert ifadelerini kullanmaya dün başladı. Trump dün yaptığı paylaşımında "Putin kesinlikle çıldırmış" dedi.

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur, ama ona bir şeyler olmuş. Kesinlikle çıldırmış. Gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor ve sadece askerlerden bahsetmiyorum. Ukrayna'daki şehirlere sebepsiz yere füzeler ve insansız hava araçları atılıyor." ifadelerini kullandı.



"RUSYA'NIN ÇÖKÜŞÜNE YOL AÇABİLİR"

Rusya'nın çökebileceğini iddia eden Trump, "Her zaman Ukrayna'nın sadece bir parçasını değil tamamını istediğini söyledim ve belki de bu doğru olabilir, ancak bunu yaparsa Rusya'nın çöküşüne yol açacaktır!" dedi.

