Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattı ama onunla işim bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin BBC haber sitesine telefonla verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşına dair konuştu. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sırasında Rusya’ya Ukrayna savaşında anlaşmaya varmak için 50 gün süre veren Trump, BBC’ye verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ama işinin bitmediğini söyledi.



Putin’e güvenip güvenmediği sorulan ABD Başkanı, “Ben neredeyse hiç kimseye güvenmem” diye konuştu.



“4 FARKLI KEZ ANLAŞMANIN MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”



Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya silah gönderme planlarını kamuoyuna duyurmuş, Rusya’nın 50 gün içinde anlaşmaya varmaması halinde gümrük vergisi tarifelerini yüzde 100 artıracağını söylemişti.



ABD Başkanı, bu açıklamanın ardından BBC ile yaptığı 20 dakikalık telefon görüşmesinde, geçen sene yaşadığı suikast teşebbüsünün kendisini değiştirip değiştirmediği sorusuna da cevap verdi. Bu konu hakkında olabildiğince az konuşmak istediğini anlatan ABD Başkanı, “Beni değiştirip değiştirmediği konusunda düşünmekten hoşlanmıyorum” diyerek bu konunun üzerinde durmanın “hayat değiştirici” bir etkisinin olacağına işaret etti.



Röportajda Putin’e karşı duyduğu hayal kırıklığını sık sık dile getiren Trump, dört farklı kez Rusya ile anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü anlattı.



“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”



Rusya Devlet Başkanı Putin ile “işinin bitip bitmediği” sorusunu yanıtlayan Trump, “Beni hayal kırıklığına uğrattı ama onunla işim bitmedi. Ama hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu.



Putin’i “dökülen kanı durdurmaya" nasıl ikna edeceği sorusuna ise ABD Başkanı, “Üzerinde çalışıyoruz, Garry” yanıtını verdi. Trump, Putin ile görüştüğünde anlaşmaya yakın olduklarını düşündüğünü, sonrasında ise Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir binaya saldırı düzenlediğini anlattı.



Daha önce olduğu gibi NATO’nun “modasının geçtiğini” düşünüp düşünmediği sorulan ABD Başkanı, “Hayır. Bence NATO şimdi bunun tam tersi haline geliyor” dedi. Trump, kolektif savunmaya inandığını çünkü bunun daha küçük ülkelerin kendilerini daha büyük ülkelere karşı savunabilmesi anlamına geldiğini kaydetti.



“İNGİLTERE’DE MÜLKÜM VAR…”



ABD Başkanı Trump, İngiltere’nin dünyadaki geleceği konusundaki soruya yanıtında, “Harika bir yeri (olacak). Biliyorsunuz, orada mülküm var” diye konuştu.



Eylül ayında İngiltere’ye yapacağı ikinci resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediğini anlatan Trump, ziyareti sırasında “iyi zaman geçirmek ve Kral Charles’a saygı istediğini çünkü Charles’ın harika bir beyefendi olduğunu” söyledi.

