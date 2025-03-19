Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da yankılanıyor: "Moskova'ya güvenilemez"

Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas, Rusya Ukrayna Savaşın'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırmayı geçici olarak durdurma anlaşmasıyla sonuçlanmasının ardından Moskova'ya güvenilemeyeceğini söyledi.



Kallas, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer telefon görüşmesinden elde edilen iki bilgiyi okursanız, şunu açıkça görürsünüz ki Rusya herhangi bir taviz vermek istemiyor" diye konuştu.



Trump ile Putin dün telefonda görüşmüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'da enerji altyapısına saldırıları 30 günlüğüne durdurmayı kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak 175 savaş esirini takas edeceği açıklandı. Beyaz Saray ise Trump ve Putin'in savaşın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.